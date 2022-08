Muse wydał album "Will Of The People" i pokazał nowy klip w klimacie "Lśnienia" [WIDEO]

Muse wrócił 26 sierpnia z nowym studyjnym albumem "Will Of The People". Wyprodukowany w całości przez muzyków tria, składający się z 10 utworów zestaw poprzedzały single "Won't Stand Down", "Compliance", tytułowy "Will Of The People" oraz "Kill Or Be Killed". Jak brzmi najnowszy 9. studyjny album Muse?

Muse wydał album "Will Of The People" i pokazał nowy klip w klimacie "Lśnienia". Jak brzmi krążek? [WIDEO]

Z okazji premiery albumu Muse opublikował teledysk do "You Make Me Feel Like It's Halloween". W piosence słyszymy pulsującą electro-rockową energię i syntezatory w klimacie Johna Carpentera. Całość dopełnia przerażający klip wyreżyserowany przez Toma Tellera. W wideo pojawia się wiele odniesień do klasycznych horrorów, jak "Lśnienie", "Piątek, trzynastego", "Krzyk", "To", "Duch", "Christine", "Uciekinier", "Carrie" czy "Nightmares In The Sky".

Muse tworzą Matt Bellamy, Dominic Howard i Chris Wolstenholme. Ich ostatni album, "Simulation Theory", zadebiutował na pierwszym miejscu w wielu krajach i był szóstym z kolei, który zadebiutował na szczycie listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Poprzednia płyta, "Drones", zapewniła formacji nagrodę Grammy. Od powstania w 1994 roku, Muse wydali osiem albumów studyjnych, które sprzedały się w ponad 30 milionach egzemplarzach na całym świecie.

Uznawani za jeden z najlepszych zespołów koncertowych na świecie, Muse zdobyli wiele nagród, w tym dwie nagrody Grammy, statuetkę American Music Award, pięć MTV Europe Music Awards, dwie Brit Awards, jedenaście NME Awards i siedem Q Awards.