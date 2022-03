Muse powraca z nowym albumem. Zespół podzielił się właśnie singlem "Compliance" i zdradził szczegóły płyty, która będzie nosić tytuł "Will of the People". Zobaczcie, jak prezentuje się świeżutki teledysk kapeli.

Muse z nowym singlem "Compliance". Poznaliśmy tytuł nadchodzącej płyty [WIDEO]

Jeszcze w styczniu 2022 poznaliśmy pierwszy singiel zatytułowany "Won't Stand Down", który bardzo przypadł do gustu fanom, bo okazał się być naprawdę "ciężki". Był to pierwszy, nowy utwór Muse od 4 lat i kawałek tylko zaostrzył apetyt fanów zespołu.

Jak prezentuje się kolejny singiel zatytułowany "Compliance"? Utwór jest zdominowany przez syntezatory, które brzmią niczym z lat 80. Do singla nagrano przygnębiający teledysk.

Muse pozostaje nadal bardzo tajemniczy - oprócz dwóch singli poznaliśmy już okładkę płyty oraz jej tytuł. Album ma się ukazać jeszcze w tym roku, ale nie podano na razie dokładnej daty.

Dyskografię Muse zamyka na razie "Simulation Theory" wydany w 2018 roku. Od tamtego czasu zespół wydał specjalny film z koncertu, który promował wspomniany krążek, a także reedycję "Origin of Symmetry".