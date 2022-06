Muse z kolejnym, mocnym singlem. Zobacz klip do "Will of the People" [WIDEO]

W końcu poznaliśmy kolejny utwór zapowiadający nadchodzący album Muse. Najnowszy singiel nosi tytuł "Will of the People" i do utworu powstał animowany teledysk. Posłuchajcie, jak prezentuje się ten kawałek.

Muse z singlem "Will of the People". Zobacz animowany klip [WIDEO]

Fani Muse mają powody do radości - nowy album zatytułowany "Will of the People" ukaże się 26 sierpnia 2022 roku. Dotychczas usłyszeliśmy single "Compliance" oraz "Won’t Stand Down". Teraz poznaliśmy tytułowany kawałek, do którego stworzono animowany teledysk - za jego produkcję odpowiada Tom Teller.

Za produkcję piosenki "Will of the People" odpowiada Muse, zaś miksem zajął się Serban Ghenea. W piosence przedstawiono fikcyjną historię z fikcyjnej planety, którą rządzi autorytarne państwo zarządzane przez algorytm. Pewnego dnia pewien człowiek stwierdza, że nie chce tak żyć.

Na razie dyskografię Muse zamyka na razie "Simulation Theory" wydany w 2018 roku. Od tamtego czasu zespół wydał specjalny film z koncertu, który promował wspomniany krążek, a także reedycję "Origin of Symmetry".