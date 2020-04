Mushroomhead udostępnili singiel promujący nową płytę. Zobacz teledysk do "Seen It All" [WIDEO]

Mushroomhead to amerykański zespół muzyczny wykonujący szeroko pojętą muzykę heavymetalową. Powstał w 1993 roku w Cleveland w stanie Ohio. Na początku miał to być tylko eksperyment muzyczny polegający na połączeniu elektroniki z mocnym wokalem i ciężkimi gitarowymi riffami. Zespół, wbrew przypuszeniach swoich członków, spodobał się słuchaczom i odniósł wielki sukces.

Mushroomhead udostępnili singiel promujący nową płytę

Zamaskowani metalowcy z Cleveland powraca z najnowszą, ósmą już w dorobku płytą, "A Wonderful Life", która ukaże się 19 czerwca 2020 w barwach Napalm Records. Na singel promujący wydawnictwo wybrano numer "Seen It All".

Utwór ten udowadnia, że zespół powraca w doskonałej formie, a sama piosenka to murowany przebój. Grupie przewodzi nowy wokalista, Mr. Rauckhorst, który w numerze singlowym apeluje o społeczną jedność i utwierdza fanów w przekonaniu, że Mushroomhead powraca na dobre.

Mushroomhead: nowa płyta

"A Wonderful Life", trafi na sklepowe półki 19 czerwca 2020 w barwach Napalm Records. Płyta, która dostępna będzie w kilku formatach, będzie zawierać 17 kompozycji.

Cały album charakteryzuje wyrazista produkcja, za którą odpowiedzialny jest bębniarz formacji, Skinny, a nad miksem całości czuwał Matt Wallace (Faith No More, 3 Doors Down), znany też fanom z płyty "XIII".

Lista utworów prezentuje się następująco:

A Requiem for Tomorrow Madness Within Seen it All The Heresy What a Shame Pulse Carry On The Time has Come 11th Hour I am the One The Flood Where the End Begins Confutatis To the Front (Bonus Track) Sound of Destruction (Bonus Track) Another Ghost (Bonus Track) Lacrimosa (Bonus Track)

"A Wonderful Life" dostępny będzie w następujących formatach:

CD Digipak

2 LP w kolorze czarnym + maska

album w wersji cyfrowej

2 LP w kolorze złotym /czarnym atramentowym + maska

zamówić też będzie można deskorolkę dedykowaną zespołowi

Cały pierwszy nakład płyty na LP zawiera kartonową maskę, która pomoże Ci zostać nowym członkiem Mushroomhead.

Zobacz również: Metalmania 2020: Znamy pełny skład festiwalu