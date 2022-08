Musical "We Will Rock You" w Polsce. Gdzie zadebiutuje spektakl z muzyką Queen?

W końcu będziemy mogli zobaczyć musical z piosenkami Queen na deskach polskiego teatru. Kiedy odbędzie się premiera "We Will Rock You?

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Queen. Warszawski Teatr Muzyczny Roma zdradził, jaki musical zobaczymy w przyszłym roku i okazuje się, że będzie to tytuł "We Will Rock You". Kiedy będziemy mogli zobaczyć ten spektakl i co wiemy o produkcji?

Musical "We Will Rock You" został stworzony przez Bena Eltona pod okiem Briana Maya oraz Rogera Taylora i zadebiutował w Londynie w 2002 roku. Tytuł był grany na londyńskim West Endzie przez 12 lat i podbił świat - musical zagrano m.in. w Australii, Japonii, Rosji, Kanadzie czy Korei Południowej. Teraz w końcu polscy fani będą mogli zobaczyć musical z muzyką Queen.

Teatr Muzyczny Roma ogłosił, że dostał prawa do realizacji non-replica musicalu "We Will Rock You" z piosenkami Queen. Na razie zdradzono, że musical zadebiutuje na deskach warszawskiego teatru wiosną 2023 i wkrótce poznamy obsadę oraz więcej szczegółów na temat tej produkcji.

Tymczasem zespół Queen osiągnął kolejny sukces. "Greatest Hits" to pierwszy album w historii Official Charts w Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie 7 mln egzemplarzy. Brian May i Roger Taylor czują się zaszczyceni z powodu rewelacyjnego wyniku. Oryginalnie krążek ukazała się w 1981 roku i jest najlepiej sprzedającym się albumem wszech czasów w Wielkiej Brytanii. Na wydawnictwo trafiły takie klasyki jak "We Will Rock You" czy "Bohemian Rhapsody".