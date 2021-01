Musical z muzyką Davida Bowiego będzie streamowany w internecie. Kiedy obejrzeć?

Musical Davida Bowiego doczeka się międzynarodowej premiery

Londyńska wersja musicalu "Lazarus" Davida Bowiego z Michaelem C. Hallem ("Dexter") doczeka się międzynarodowej premiery - trzy występy będą streamowane w sieci w trakcie nadchodzącego weekendu 8-10 stycznia z okazji urodzin i 5. rocznicy śmierci legendarnego artysty.

Producenci Robert Fox i RZO Entertainment zapowiedzieli inicjatywę 4 stycznia 2021 roku. Show było zarejestrowane w 2016 roku, kiedy to "Lazarus" pokazano publiczności w wyprzedanym King's Cross Theatre w Londynie. Jego oficjalna premiera miała miejsce w 2015 roku w New York Theatre Workshop. Był to jeden z ostatnich projektów, który Bowie ukończył przed śmiercią.

Produkcja jest zainspirowana powieścią "The Man Who Fell To Earth" Waltera Tevisa (napisał też m.in. "Gambit Królowej") i jest jednocześnie kontynuacją powieści oraz filmu o tym samym tytule (w którym zresztą główną rolę zagrał Bowie). Musical "Lazarus" korzysta z klasycznych kawałków artysty (m.in. "Changes", "All The Young Dudes", czy "Heroes"), a także z tych, które potem znalazły się na albumie "Lazarus".

Reżyserią zajął się Ivo van Hove (stworzył m.in. broadwayowskie "West Side Story"). Główną rolę gra wspomniany Michael C. Hall - wciela się w Thomasa Newtona, którego w 1976 roku zagrał Bowie. Oprócz niego usłyszymy m.in. Sophie Anne Caruso oraz Michaela Espera.

Fabuła opowie o Newtonie lata po wydarzeniach z "The Man Who Fell To Earth". Nieśmiertelny kosmita popadł w uzależnienie od alkoholu i depresję. Prześladuje go także młoda dziewczyna i niebezpieczny stalker. Poniżej możecie zobaczyć fragment produkcji:

Bilety kupicie tutaj. Show odbędzie się o 20 w piątek i sobotę oraz o 16 w niedzielę.