Muzycy Foo Fighters nagrali świąteczny cover. Zaśpiewali o reniferze Rudolfie

Jak co roku magia świąt dopada także rockowy świat, a muzycy publikują własne wersje świątecznych hitów. W sieci pojawia się także wiele przeróbek, które potrafią zadziwić i rozbawić. Dobrym przykładem może być, chociażby połączenie hitu "Last Christmas" z muzyką metalowców ze Slayera.

Foo Fighters w świątecznym coverze Chucka Berry'ego

Tym razem świąteczny kawałek zagrała grupa Foo Fighters. Muzycy zaprezentowali swoją energiczną interpretację hitu o pewnym reniferze.

Foo Fighters wziął udział w trzyczęściowej serii koncertów Holiday Pays organizowanej przez Amazon Music. Imprezę poprowadził Lil Nas X, a muzycy wykonali podczas wydarzenia szereg hitów. Artyści zagrali "Learn To Fly", "Times Like These", "Best Of You" oraz najnowszy singiel "Shame Shame".

Foo Fighters - Run Rudolph Run

Z racji zbliżających się świąt, Foo Fighters wzięli na warsztat także nietypowy dla nich repertuar. Muzycy zagrali utwór "Run Rudolph Run", który wydali w formie singla.

Coveru Chucka Berry'ego w wykonaniu Grohla i spółki możecie, póki co posłuchać wyłącznie za pośrednictwem strony Amazon.