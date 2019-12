Muzycy Toola, Iron Maiden i System Of A Down na wspólnym jammowaniu. Planują współpracę?

W 2019 roku Tool zaskoczył swoich fanów i po wieloletniej przerwie wydał najnowszy album "Fear Inoculum". Płyta podzieliła fanów i krytyków, jednak samym faktem wydania zrobiła wokół siebie ogromny szum i wywołała duże zainteresowanie. Z kolei System Of A Down nie ma w planach wydania nowego materiału. Chociaż fani zespołu czekają na nowe kompozycje, muzycy co jakiś czas spekulują na temat świeżego krążka, jednak nadal nie widać go na horyzoncie. Z kolei Iron Maiden następcę "The Book Of Souls" najprawdopodobniej zaprezentuje fanom już wkrótce. Muzycy zdradzili niedawno, że skończą pracę nad nowym materiałem jeszcze w 2019 roku.

Muzycy Toola Iron Maiden i System Of A Down jammowali

Członkowie wspomnianych kapel spotkali się 29 grudnia 2019 roku w tajemniczej lokalizacji. Legendarni muzycy - Shavo Odadjan z System Of A Down, Adrian Smith z Iron Maiden i Justin Chancellor z Toola najwyraźniej spędzili ze sobą udany, muzyczny wieczór.

Shavo z SOAD opublikował na swoim Instagramie dowód ze spotkania muzyków. Z podpisu i hasztagów wynika, że muzycy wspólnie jammowali, a uśmiechy na ich twarzach zdradzają, że dobrze się ze sobą czuli. Artyści zagrali razem z okazji urodzin Nathalie Smith, jednak nie jest wykluczone, że może być to początek przyszłej współpracy muzyków.

" Miałem przyjemność wczoraj wieczorem zagrać z legendami. Co za wspaniała noc. Do następnego razu! "

