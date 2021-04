Muzycy grupy Perfect skomentowali oświadczenie Markowskiego. Fani są zaskoczeni decyzją zespołu: "To zwykły obciach"

Grzegorz Markowski postanowił poinformować swoich fanów, że z powodu pogarszającego się stanu zdrowia musi zrezygnować z koncertowania z Perfectem. Zespół miał zaplanowane na luty 2020 pożegnalne koncerty, ale niestety z powodu pandemii nadal się one nie odbyły. Koledzy z zespołu odnieśli się do oświadczenia Markowskiego i ich reakcja mocno zdziwiła fanów.

Zespół Perfect postanowił skomentować oświadczenia wokalisty, które ukazało się na fanpage'u jego córki na Facebooku. Kapela życzyła mu zdrowia oraz wyznała, że nic nie wskazywało na pogorszenie stanu Markowskiego. Zespół zagra po prostu bez niego.

Kapela już pracuje nad nową formułą pożegnalnych koncertów, których terminy zostaną ogłoszone wkrótce.

Bądźcie z nami do końca, Perfect zawsze był z Wami, w komunie, stanie wojennym, w wolnej Polsce, aż do dziś, także w tym trudnym czasie, gdy pandemia dotknęła tak wielu z nas. Apelujemy do Was, niech koncerty GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA, będą naszym wspólnym wyrazem solidarności z ofiarami pandemii.