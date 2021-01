Muzycy rockowi i metalowi o zaprzysiężeniu Joe Bidena. Głos zabrał Nergal, członkowie KISS, GNR czy Scorpions

To już oficjalne. Joe Biden został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak zwykle zdania na temat wyników wyborów prezydenckich są podzielone w kraju i na świecie. Swoje niezadowolenie zwolennicy Donalda Trumpa wyrazili w dosadny sposób 6 stycznia. Data zapisze się w historii Ameryki jako atak na Kapitol.

Także muzyczny świat zabrał głos w sprawie zatwierdzonej prezydentury Bidena. Posypały się gratulacje, słowa wsparcia oraz wyrazy nadziei na lepsze jutro dla USA.

Zaprzysiężenie Joe Bidena. Muzycy rockowi i metalowi o inauguracji

Wśród osób, które złożyły gratulacje Bidenowi, znalazł się między innymi Duff McKagan, basista grupy Guns N' Roses.

Na Instagramie pojawiły się także słowa wsparcia dla obecnego prezydenta Stanów od Mike'a Portnoy'a. Perkusista jest wyraźnie zachwycony wynikami wyborów.

Tak wygląda miłość, współczucie, wdzięk, klasa, szacunek, empatia i godność. Od teraz możemy wreszcie uczynić Amerykę wielką! (To post pełen nadziei i optymizmu... wszelkie negatywne komentarze i ataki będą usuwane. Wystarczająco dużo wydarzyło się już 6 stycznia.)

Także Gene Simmons z KISS pogratulował Joe Bidenowi i zaznaczył, że ma nadzieję, iż polityk będzie prezydentem wszystkich mieszkańców Ameryki, a nie tylko swoich zwolenników.

Gratuluję, panie prezydencie. Mam nadzieję, że natychmiast wyciągnie pan dłoń do wszystkich Amerykanów. Zarówno tych, którzy oddali na pana głos, jak i tych, którzy głosowali na pana przeciwnika.

Grupa Scorpions skomentowała wybory prezydenckie w metaforyczny sposób. Muzycy opublikowali na swoim Twitterze hit "Wind of Change" czyli "Wiatr zmian" i stwierdziła, że po 30 latach od premiery, kawałek nadal pozostaje tak samo aktualny.

Z kolei Mark Morton nie powstrzymał się od złośliwej aluzji w kierunku Donalda Trumpa. Muzyk napisał w swoich mediach społecznościowych, że przejmowanie władzy nad dzisiejszymi Stanami Zjednoczonymi to jak odziedziczenie wysypiska śmieci.

Dee Snider z Twisted Sisters przyznał, że jest zachwycony przemówieniem nowego prezydenta, a gitarzysta Testament Alex Skolnick użył ciekawego porównania. Stwierdził, że zaprzysiężenie Joe Bidena jest jak gigantyczna myjnia samochodowa, której potrzebują wszyscy mieszkańcy Ameryki.

Także na Instagramie Adama Nergala Darskiego pojawił się komentarz do wyników wyborów w jego stylu. Muzyk zamieścił na insta stories grafikę przedstawiającą skreśloną twarz Donalda Trumpa na tle czołówki "Zwariowanych melodii". Napis pod wizerunkiem byłego prezydenta głosi "To by było na tyle ludziska".

Fot. Instagram/nergal69

Także gwiazdy kina wyraziły swój szacunek do nowego prezydenta USA. Artyści znani z produkcji Marvela i DC pogratulowali Joe Bidenowi, a ich ciepłe słowa skierowane w stronę nowej głowy państwa możecie przeczytać TUTAJ.