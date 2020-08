Muzycy z Vadera, Nocnego Kochanka, Turbo w coverze Iron Maiden. Pomysłodawca opowiedział nam o projekcie [WIDEO]

Na YouTubie pojawił się polski cover hitu Iron Maiden "The Trooper". Kompozycja została przygotowana przez artystów kryjących się pod nazwą projektu Polish Metal Alliance. Wśród muzyków, którzy wzięli udział w akcji znaleźli się najpopularniejsi metalowcy w kraju. W składzie pojawił się Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka, Marek Pająk z Vadera, Wojciech Hoffmann z Turbo czy też Maciej Koczorowski z Chainsaw, Jarek Chilkiewicz z Braci i Tomasz Targosz z CETI. Na wokalu słyszymy także Piotra Cugowskiego.

Pomysłodawcą projektu jest Maciej Koczorowski z bydgoskiego składu heavymetalowego Chainsaw. Muzyk opowiedział nam, kiedy zrodził się pomysł na nagranie coveru. Okazało się, że inicjatywa jest odpowiedzią na brak koncertów, który dopadł twórców podczas pandemii.

Pomysł wymyśliłem jakoś na początku maja i zrodził się spontanicznie. Tak czułem, że nie prędko wrócimy do normalności, jeśli chodzi o koncertowanie. Lockdown dawał się wszystkim we znaki to pomyślałem - kurde zróbmy coś fajnego online. "