Muzyk NOFX rzucił dziwny challenge Dave'owi Grohlowi: "Przebij to, s***wysynu!" [WIDEO]

Perkusita NOFX rzucił wyzwanie Dave'owi Grohlowi. Jest związane z utworem Nirvany "Smells Like Teen Spirit". O co chodzi?

Jeden z muzyków punkowej grupy NOFX postanowił rzucić wyzwanie Dave'owi Grohlowi. Erik Sandin, znany również jako Smelly, nagrał wideo, w którym wezwał założyciela Foo Fighters do udziału w dziwnym challenge'u.

Dave Grohl kontra Smelly z NOFX

NOFX to grupa, która słynie z wielu kontrowersji. Członkowie zespołu lubią wprowadzać swoich fanów w konsternację i żartować w niewybredny sposób.

Jako jedni z nielicznych przedstawicieli starej gwardii nie wyrośli z dawnego punkowego stylu bycia i nadal zachowują się, jak wtedy, kiedy byli nastolatkami. Sandin lubi na przykład wymyślać sobie ksywki oparte na niewyszukanych grach słownych, między innymi Erik Shun, Chris Telmeth czy Seymour Butts. Od kilku lat posługuje się jednak prostym pseudonimem - Smelly.

Jak na ironię przystało w nagranym niedawno filmie, który trafił na media społecznościowe NOFX, Smelly zaprezentował się jako najczystszy z muzyków zespołu. Perkusista przemawia do swoich fanów z łazienki podczas golenia i zachęca ich do posłuchania nowej piosenki. W wideo zdradził, że mimo grania przez ponad 30 lat, nagrywał ścieżkę perkusji do nowego utworu przez ponad osiem godzin. Pod koniec nagrania zwrócił się do Dave'a Grohla, który był niegdyś perkusistą Nirvany.

Słuchaj, Dave Grohl. Wyzywam cię. "Teen Spirit" - nagraj to w 7 godzin i 15 minut. Przebij to, s***wysynu!

Oczywiście challenge Smelly'ego nie ma sensu i został użyty jako żart. Ścieżka perkusyjna piosenki "Smells Like Teen Spirit" jest o wiele prostsza niż to, co na perkusji robi muzyk NOFX w nowym kawałku. Prawdopodobnie nagranie słynnego utworu Nirvany nawet amatorowi zajęłoby mniej niż 7 godzin i 15 minut. Czy Grohl odniesie się do wyzwania Smelly'ego? Przekonamy się za jakiś czas, ale może być ciężko, bo muzyk zapowiedział, że nie planuje grać już więcej piosenek Nirvany.

NOFX - nowy utwór zespołu

Smelly nie był jedynym muzykiem NOFX, który wrzucił krótkie wideo na media społecznościowe. Podobny krok podjęli pozostali członkowie zespołu - Fat Mike, El Hefe i Eric Melvin - każdy z nich na swój sposób. Wszystko po to, by wypromować swoją najnowszą piosenkę zatytułowaną "Linewleum". Jest to oczywiste odniesienie do jednego z najbardziej znanych utworów NOFX - "Linoleum" z płyty "Punk i Drublic" z 1994 roku. Utwór został udostępniony pod koniec 2020 roku, ale w połowie stycznia 2021 roku doczekał się teledysku. Oto jak prezentuje się kawałek.

Oglądaj

W teledysku gościnnie wystąpili muzycy Avenged Sevenfold, a cała piosenka to swego rodzaju retrospekcja NOFX. Utwór odnosi się do "Linoleum" nie tylko w tytule, ale również w warstwach muzycznych oraz słownych i jest podsumowaniem ostatnich 25 lat działalności zespołu. "Linoleum" to jeden z najchętniej coverowanych utworów bandu, więc pomysł na teledysk był prosty. Członkowie grupy przeszukali internet w celu znalezienia zespołów z całego świata, które wykonywały ich piosenkę. Fragmenty występów tych kapel składają się na większą część klipu.

Kilka dni po premierze oficjalnego teledysku do "Linewleum" ukazał się drugi oficjalny teledysk. Fani byli nie zadowoleni, że ich covery nie zostały wymienione w pierwszym klipie, więc zespół przygotował następny, w którym pojawiło się również kilka znanych twarzy, między innymi nieżyjący już Tony Sly z zespołu No Use for a Name (chociaż on wystąpił też w pierwszym teledysku), grupa The Interrupters czy Masked Intruder.

Oglądaj

"Linewleum" to zapowiedź nowej płyty NOFX zatytułowanej "Single Album". Czternasty krążek grupy trafi do sprzedaży już 26 lutego 2021 roku. Poprzednim albumem był "First Ditch Effort" z 2016 roku.