My Chemical Romance wraca z nowym utworem! To ich pierwszy kawałek od 8 lat [WIDEO]

Czas znowu wyciągnąć eyelinery i zrobić fantazyjne kolorowe pasemka - My Chemical Romance powraca z nowym kawałkiem. To pierwszy materiał grupy od 8 lat, który promuje ich nową trasę koncertową.

My Chemical Romance powraca po 8 latach nieobecności z nowym singlem

OGIEŃ. Jak pewnie wiecie, już 16 maja 2022 roku zespół rozpoczyna sporą światową trasę koncertową. Żeby godnie zapowiedzieć tournee, My Chemical Romance wydało pierwszy od 8 lat nowy singiel - ten nosi tytuł "Foundations of Decay".

Kawałek został wyprodukowany przez Douga McKeana, Gerarda Waya oraz Raya Toro. Tak jak wspomnieliśmy, to pierwszy singiel MCR od czasów wydanego w 2014 roku "Fake Your Death". Ten miał trafić na niewydany finalnie 5. album zespołu, ale wylądował w końcu na kompilacji "May Death Never Stop You", która byłą zbiorem największych hitów My Chemical Romance.

To jednak dość odległa przeszłość - teraz w pełni możemy się cieszyć z nowego, 6-minutowego kawałka "Foundations of Decay". Posłuchajcie go poniżej:

Niestety, nie spodziewamy się, żeby kawałek był zapowiedzią nowej płyty My Chemical Romance.

Przypominamy, że 9 czerwca 2022 roku grupa zagra na letniej scenie Progresji w Warszawie.