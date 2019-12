My Chemical Romance zagrało pierwszy koncert od 7 lat. Zobaczcie go w całości [WIDEO]

My Chemical Romance ruszyło ze swoją wyczekiwaną trasą koncertową w piątek 20 grudnia 2019 roku. Pierwszy występ MCR od 7 lat odbył się w hali Shrine Expo Hall w Los Angeles. Bilety na koncert trafiły do sprzedaży 1 listopada i wyprzedały się dosłownie w kilka minut. Zainteresowanie koncertem My Chemical Romance raczej nikogo nie powinno dziwić - zespół jest jedną z najważniejszych formacji rockowych pierwszej dekady XXI wieku.

My Chemical Romance powróciło [WIDEO]

Fani byli tak podekscytowani, że według niektórych postów na mediach społecznościowych, czatowali przed Shrine Expo Hall już od wtorku 17 grudnia. Tak za to prezentowała się kolejka przed samym koncertem już wieczorem 20 grudnia, gdzie tysiące fanów oczekiwało występu My Chemical Romance:

A teraz bez zbędnego przedłużania - tak prezentował się pierwszy od 7 lat koncert My Chemical Romance:

Natomiast taką setlistę przygotował zespół:

Jak podaje serwis Rock Sound, wokalista MCR Gerard Way zadedykował koncert zmarłej menadżerce Lauren Valencii, która zmarła w 2019 roku. Artysta podziękował też tak licznie zebranej publiczności za przybycie na ich występ

" Nie wiedzieliśmy, czy to kiedykolwiek się jeszcze wydarzy, wiec naprawdę dziękujemy wam za przyjście. "

My Chemical Romance maa zaplanowane jeszcze 5 koncertów. Wszystkie z nich odbędą się w marcu 2020 roku - zespół zagra po dwa występy w Australii i Japonii oraz jeden w Nowej Zelandii.

Zobacz także: Pamiętasz te utwory? To znaczy, że byłeś emo