My też nie chcemy już słyszeć "Last Christmas". No, chyba że w wersji Slayera! [WIDEO]

Co by było, gdyby Wham! nagrał swój świąteczny przebój ze Slayerem? Oto mashup "Last Christmas" i "South of Heaven".

Do symboli świąt takich jak choinka, prezenty czy czas spędzony w rodzinnym gronie, spokojnie możemy dopisać "Last Christmas". To jedna z najpopularniejszych świątecznych piosenek, chociaż wcale nie opowiada o świętach, a o... złamanym sercu.

Slayer i Wham! w jednym kawałku. Posłuchaj "South of Christmas"

Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Powstało nawet wyzwanie "Last Christmas challenge", czyli próba nieusłyszenia utworu przed 24 grudnia. Legenda głosi, że jeszcze nikomu się to nie udało. Piosenkę słyszymy w radiu, w sklepach, knajpach... wszędzie. Jednak nie w takiej wersji, którą opublikował Bill McClintock.

Na YouTubie pojawił się mashup, który może sprawić, że hit będzie znośny nawet dla zatwardziałych metalowców. Twórca internetowy połączył wielki przebój Wham! z hitem... Slayera. W mashupie słyszymy charakterystyczną melodię zapowiadającą świąteczny czas oraz kultowy krzyk Toma Aray'i z kawałka "South of Heaven".

Oglądaj

Jeśli obejrzycie wideo w całości, znajdziecie w nim także niespodziankę dla fanów Rammstein. Till, Tom i Wham!? To dopiero połączenie! Co ciekawe, autor mashapu Slam! - "South of Christmas" zamieścił w utworze także coś od siebie - gitarową solówkę.