Myles Kennedy prezentuje "Get Along". "Dlaczego po prostu nie możemy się dogadać?" [WIDEO]

Myles Kennedy ma przed sobą intensywny okres. Jeden z najbardziej cenionych wokalistów oprócz wyczekiwanej płyty nagranej ze Slashem i The Conspirators w tym roku wyda również solowy materiał. Dziś premiera kolejnej piosenki "Get Along".

Myles Kennedy nie traci czasu. Wokalista Alter Bridge oraz Slash and the Conspirators wykorzystał okres pandemii, by sfinalizować swój drugi solowy album. Efektem końcowym jest nowa płyta "The Ides Of March", która łączy miłość artysty do rocka, bluesa i country. Krążek ten ukaże się 14 maja, 2021, nakładem Napalm Records.

Myles Kennedy w teledysku "Get Along"

Już za kilka tygodni ukaże się drugi solowy krążek Mylesa Kennedy`ego. Artysta ujawnia teraz kolejny oficjalny teledysk promujący album "The Ides Of March". Najnowszy klip artysty powstał do pierwszej kompozycji na płycie, utworu "Get Along" i jest to krótkometrażowy animowany film oparty na pomyśle Kennedy’ego, który zrealizowany został przez reżysera Ollie Jonesa.

Z Jonesem współpracowała dwójka animatorów: Jake Lava oraz Sam Clark i wspólnie opowiadają oni historię o tym, jak społeczeństwo i ludzie wpływają na królestwo zwierząt, przestawiając grupę zwierzaków żyjących w lesie, które łączą siły, by razem walczyć z zanieczyszczeniem środowiska i swoich domów oraz z ekspansją korporacji wycinających lasy, a Kennedy w tle śpiewa przejmujący tekst: "Dlaczego po prostu nie możemy się dogadać?".

Oglądaj

Krążek "The Ides Of March" ukaże się 14 maja 2021, nakładem Napalm Records.

Lista utworów:

Get Along A Thousand Words In Stride The Ides of March Wake Me When It's Over Love Rain Down Tell It Like It Is Moonshot Wanderlust Begins Sifting Through The Fire Worried Mind

