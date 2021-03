Myles Kennedy w teledysku "The Ides Of March". "Jeśli wszystko idzie w diabły, to niech idzie w wielkim stylu"

Myles Kennedy ma przed sobą intensywny okres. Jeden z najbardziej cenionych wokalistów oprócz wyczekiwanej płyty nagranej ze Slashem i The Conspirators w tym roku wyda również solowy materiał. Dziś premiera tytułowej piosenki "The Ides Of March".

Myles Kennedy nie traci czasu. Wokalista Alter Bridge oraz Slash and the Conspirators wykorzystał okres pandemii, by sfinalizować swój drugi solowy album. Efektem końcowym jest nowa płyta "The Ides Of March", która łączy miłość artysty do rocka, bluesa i country. Krążek ten ukaże się 14 maja, 2021, nakładem Napalm Records.

Myles Kennedy w teledysku "The Ides Of March"

Tuż po ogłoszeniu premiery nowego solowego krążka "The Ides Of March", Myles Kennedy udostępnia kolejny numer ze swojej drugiej płyty. "The Ides Of March" to najdłuższy utwór na tym albumie, trwa dokładnie 7:39 i świetnie ukazuje muzyczny kunszt artysty oraz jego kompanów w osobach perkusisty i długoletniego przyjaciela Zia Uddina oraz basisty Tima Tourniera. Kennedy złowieszczo ostrzega, by strzec się id marcowych a w tle popis swoich umiejętności daje reszta zespołu.

Oglądaj

Piosenka napisana została dość szybko, pewnej nocy po kilku drinkach i była próbą podsumowania tego, co tak wielu z nas odczuwało na początku pandemii. Byliśmy znudzeni, sfrustrowani i sami leczyliśmy się, by uniknąć szaleństwa. To, co podoba mi się w tej narracji, to taki pomysł, by jak już wszystko idzie w diabły, to przynajmniej niech idzie w wielkim stylu.

– wyjaśnia Kennedy.

Myles Kennedy: szczegóły wydawnictwa

Krążek "The Ides Of March" ukaże się 14 maja 2021, nakładem Napalm Records.

Lista utworów:

Get Along A Thousand Words In Stride The Ides of March Wake Me When It's Over Love Rain Down Tell It Like It Is Moonshot Wanderlust Begins Sifting Through The Fire Worried Mind

