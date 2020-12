Na TikTokerkę wylała się fala hejtu za koszulkę Metalliki. Dziewczyna zawstydziła komentujacych [WIDEO]

Dawno, dawno temu w czasach, które pamięta coraz mniej z nas, żeby zdobyć koszulkę ukochanego zespołu, trzeba było pójść na jego koncert. Dzisiaj dowolny nadruk na ubraniach zrobimy w pierwszej lepszej galerii handlowej lub zamówimy za pośrednictwem internetu. Coraz częściej ubrania z logo czy wizerunkiem rockowych i metalowych kapel trafiają też do sieciówek.

Ten proceder często skutkuje sytuacjami, w których spotykamy osoby ubrane w koszulki AC/DC czy Nirvany niemające pojęcia, co noszą. Spytane skąd taki zakup, odpowiadają "podobał mi się nadruk". Oczywiście nie ma w tym nic złego, bo czy ubierając bluzę z logiem NASA, musimy znać całą historię Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej?

TikTokerka odpowiedziała na hejty za jej koszulkę Metalliki

Jednak brak znajomości muzyki zespołu, którego koszulki nosimy, budzi kontrowersje. Jest to wynik wieloletniej tradycji subkultury metalowej, która za pośrednictwem takich ubrań niegdyś rozpoznawała "swoich". Dodatkowo konserwatywni metale od lat nie akceptują wszechobecnego w mediach i sieci pozerstwa.

Dlatego gdy Zaria, popularna gwiazda TikToka, opublikowała film, na którym tańczy w koszulce "Ride the Lighting" Metalliki, w sieci zawrzało. Na dziewczynę wylały się hejty, a w komentarzach pojawiły zarzuty, że pewnie nie potrafi wymienić nawet trzech utworów zespołu. Zaria przyjęła wyzwanie i zamknęła usta niedowiarkom.

Zaria gra utwory Metalliki na TikToku

Dziewczyna opublikowała wideo, na którym odpowiedziała swoim obserwatorom.

Ludzie zareagowali na moje ostatnie wideo słowami typu "wymień trzy piosenki Metalliki", "założę się, że nawet nie lubisz Metalliki". Dlatego teraz odpowiadam. Naprawdę? Tylko trzy? Tylko trzy piosenki? A co powiecie na to, że zagram je dla was?

Zaria chwyciła za swoją limonkową gitarę i faktycznie wykonała fragmenty "Master of Puppets", "Enter Sandman" i "One". Nagranie możecie obejrzeć TUTAJ.

Kiedy pod nagraniem pojawiły się kolejne negatywne komentarze, dziewczyna zaczęła publikować jeszcze więcej swoich interpretacji numerów legend metalu. Zagrała utwór "Orion", "To Live Is To Die" solówkę z "Unforgiven" czy galopujący "Battery".

Zaria podkreśla, że uwielbia Metallicę, a fakt, że zwykle śpiewa R&B nie oznacza, że nie zna legend metalu.