Na okładce książki Nicka Cave'a pojawi się obraz polskiej malarki

Nick Cave pod koniec kwietnia 2020 roku wyda książkę "The Complete Lyrics 1978-2020". Jak sugeruje tytuł, pozycja to zbiór tekstów artysty, które napisał przez długie lata kariery. Jego muzyczna działalność to ponad 40 lat pełnych dźwięków, emocji oraz niebagatelnej zabawy słowem.

Publikację zapowiada znaczący cytat z jednego z utworów Nicka Cave'a. To fragment "More News From Nowhere", kompozycja ukazała się na płycie "Dig, Lazarus, Dig!!!" z 2008 roku.

"

I walk into the corner of my room,

see my friends in high places

I don't know which is which and whom is whom,

they've stolen each other's faces'

Stanąłem w rogu mojego pokoju,

aby zobaczyć moich szanowanych przyjaciół

Nie mogłem rozpoznać, który jest którym i kto jest kim,

Ukradli sobie nawzajem twarze "