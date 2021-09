24 sierpnia 2021 w wieku 80 lat zmarł perkusista The Rolling Stones, Charlie Watts. Jak podaje "The Sun", jego skromny pogrzeb odbył się w hrabstwie Devon. To tutaj mieszkał z rodziną i miał stadninę koni. Media twierdzą, że na uroczystości była tylko najbliższa rodzina, zabrakło muzyków The Rolling Stones.

Na pogrzebie Charliego Wattsa nie pojawili się muzycy The Rolling Stones. Jaki jest powód?

"The Sun" zwrócił uwagę, że Charlie Watts zawsze stronił od mediów i również jego pogrzeb odbył się bez zbędnego szumu. Okazało się, że na pogrzebie była tylko najbliższa rodzina. Muzycy The Rolling Stones przebywają obecnie w Bostonie, gdzie szykują się do nadchodzącej trasy koncertowej zespołu. Gazeta twierdzi, że artyści nie polecieli na pogrzeb z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Pierwszy koncert kapeli odbędzie się za miesiąc, 26 września 2021 i na perkusji usłyszymy Steve'a Jordana, który gra w projekcie Keitha Richardsa "X-Pensive Winos". Wielu fanów liczy na to, że nadchodząca trasa będzie hołdem dla zmarłego perkusisty, który nie opuścił ani jednego koncertu The Rolling Stones od stycznia 1963 roku.