Nadchodzi szok! Punkowy aerobik w nowym klipie Green Day [WIDEO]

Green Day zaprezentował premierowy utwór "Here Comes the Shock" podczas rozgrywek NHL. Muzycy zachęcają fanów do wstania z kanapy.

Green Day powraca z nową muzyką. Kapela podczas rozgrywek NHL na świeżym powietrzu w Lake Tahoe zaprezentowała swój najnowszy klip. Nagranie wydaje się być idealne na czasy, w których żyjemy. Pandemia sprawiła, że spędzamy dużo więcej czasu w domu i zdecydowanie brakuje nam ruchu.

Green Day prezentuje klip "Here Comes the Shock"

Na nagraniu widzimy amerykańską piosenkarkę Hilken Mancini, która uprawia punkrockowy aerobik. Kobieta pokazuje widzom ćwiczenia inspirowane muzyką, która wybrzmiewa w tle. Nie zabrakło imitowania gry na gitarze, machania głową i skakania przypominającego to, które zwykle widzimy na koncertach.

Nagranie z punkowym aerobikiem możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Utwór "Here Comes the Shock to pierwsza premierowa muzyka Grenn Day od roku. W 2020 roku ukazał się album "Father of All ...", który Armstrong stworzył podczas trwania izolacji. Płyta zadebiutowała na czwartym miejscu listy Billboard 200 w USA.

Green Day podobnie jak wiele innych zespołów czeka na powrót koncertów. Muzycy wyruszą w opóźnioną przez pandemię trasę Hella Mega Tour w towarzystwie Fall Out Boy oraz grupy Weezer.