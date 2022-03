Genesis wrócił na scenę, by zagrać przełożone koncerty z 2020 roku. Tuż przed wyruszeniem w trasę Phil Collins wyznał, że jego stan zdrowia jest bardzo zły i będzie to prawdopodobnie ostatnia już trasa zespołu. Do sieci trafiły zdjęcia oraz nagrania z koncertu Genesis w Berlinie i fanów zmartwiła forma Phila Collinsa.

Nagrania z koncertów Genesis zmartwiły fanów. Phil Collins jest w złym stanie [WIDEO]

Trasa Genesis obejmuje ponad 45 koncertów i zakończy się 26 marca 2022. 7 i 8 marca zespół wystąpił w Berlinie i internauci zaczęli głośno komentować zdjęcia oraz nagrania z tych koncertów. Phil Collins od kilku lat występuje na scenie siedząc na krześle, a na perkusji zastępuje go syn.

Na zdjęciach oraz nagraniach widać, że śpiew sprawia mu ból i każdy występ jest wyzwaniem dla Phila Collinsa. Pod wideo pojawiły się komentarze:

Zespół gra w niższych tonacjach, a Phil i tak nie daje radę. Fajnie się go słucha, gdy sobie rozmawia z publicznością, ale nie ma już tej energii.

Pamiętacie, gdy The Who śpiewało "Mam nadzieję, że umrę, nim się zestarzeję"? Phil Collins siedzący na krześle biurowym, jak uliczny grajek i wykonujący swoje przeboje sprzed lat - to właśnie mieli na myśli.

Posłuchajcie berlińskiego koncertu Genesis:

Oczywiście nie wszyscy fani są takiego zdania - dużo osób cieszy się, że mogło zobaczyć na żywo legendę i usłyszeć swoje ulubione hity po tylu latach.

Phil Collins doznał urazu kręgosłupa w 2000 roku i 9 lat później musiał zrobić sobie przerwę od grania. W 2015 roku przeszedł operację, ale niestety podczas rekonwalescencji potknął się i złamał stopę. Po jej operacji, znowu ją złamał, ale w innym miejscu. Z tego powodu ma problemy z chodzeniem i musi chodzić o lasce.