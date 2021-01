Nagrywała z Metallicą i Davidem Bowiem. Przez COVID-19 może już nigdy nie zaśpiewać

Marianne Faithfull to brytyjska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka, jednak metalowej społeczności pewnie najbardziej kojarzy się z hitem Metalliki "The Memory Remains". Lars Ulrich uznał jej głos za "zniszczony i przepity", co pasowało do kompozycji o upadłej gwieździe. Kawałek, w którym zaśpiewała gościnnie, znalazł się na płycie "Reload" z 1997 roku, a artystka wystąpiła także w teledysku do utworu.

Marianne Faithfull może już nigdy nie zaśpiewać. To powikłania po COVID-19

Kobieta współpracowała także z Davidem Bowiem, Nickiem Cave'em, PJ Harvey, Tomem Waitsem, Rogerem Watersem czy Keithem Richardsem. Ma na koncie także romans z Mickiem Jaggerem.

W trakcie pandemii koronawirusa artystka zachorowała na COVID-19. Mimo dość zaawansowanego wieku, w którym pacjencji przechodzą chorobę najciężej, wokalistka wyszła ze szpitala. Niestety pojawiły się u niej powikłania.

Chociaż Marianne Faithfull nie zmaga się już z koronawirusem, choroba trwale uszkodziła jej płuca. Artystce dolega także zmęczenie i ma problemy z pamięcią krótkotrwałą.

Marianne Faithfull z powikłaniami po koronawirusie

Swoje kłopoty ze zdrowiem opisała w wywiadzie udzielonym dla "The Guardian":

Muszę mieć przy sobie tlen i tak dalej. Efekty uboczne są takie dziwne. Niektórzy z tego wychodzą, a nie mogą mówić lub chodzić. To straszne.

Przez koronawirusa, Mariannie Faithfull być może będzie zmuszona do zakończenia kariery muzycznej.

Mogę już nigdy nie śpiewać. Być może to już koniec. Byłabym niesamowicie smutna z tego powodu, ale z drugiej strony mam 74 lata. Nie czuje się przeklęta, ale też nie jestem niepokonana. Czuje się jak zwykły człowiek.

Mimo powikłań wokalistka jest wdzięczna losowi, że żyje. Faithfull zmaga się z licznymi schorzeniami np. rozedmą płuc. Jej choroby i wiek w połączeniu z koronawirusem nie zapowiadały nic dobrego.