To wydarzyło się naprawdę! Rodzice lubią dawać nietuzinkowe imiona swoim pociechom - wybierają imiona w obcych językach czy nawiązujące do miejsca, gdzie zostały poczęte. Jednak ta matka przebiła wszystkich i nazwała swoje dzieci Metallica, Slayer i Pantera. Tak, dobrze przeczytaliście. Zdecydowanie jest najbardziej "metalową matką" świata.

Najbardziej "metalowa matka" na świecie. Nie zgadniecie, jak nazwała trójkę swoich dzieci

Kobieta pochodzi z Nowej Zelandii, a odkrył ją dziennikarz i dokumentalista David Farrier, który stworzył dla Netfliksa serial dokumentalny "Dark Tourist". Matka wyznała dziennikarzowi, że nie jest łatwo wychowywać "trzy najcięższe zespoły". Co ciekawe Farrier zauważył w dokumentach, że dziecko o imieniu Metallica ma na drugie imię... "And Justice For All"...

Okazuje się, że w Nowej Zelandii nie ma zakazu nadawania imion nawiązujących do nazw zespołów czy albumów, jeżeli nie są obraźliwe. Tak więc imiona Metallica, Slayer i Pantera są całkiem legalne. Dziennikarz nie zdradził, w jakim wieku są dzieci, ale miejmy nadzieję, że w szkole nie mają problemów z powodu takich imion...