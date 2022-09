Najgorsze piosenki świata wg "Rolling Stone". "Zły gust jest ponadczasowy"

Rankingów pokazujących, co jest najlepsze w muzyce, nie brakuje. Znacznie rzadziej zdarzają się odwrotne zestawienia, czyli zestawienia najgorszych piosenek, albumów czy okładek.

Najgorsze piosenki świata wg dziennikarzy "Rolling Stone"

Dziennikarze muzyczni w nowym odcinku podcastu "Music Now" magazynu "Rolling Stone" rozmawiali o najgorszych piosenkach wszech czasów. Tym razem do prowadzącego podcast redaktora magazynu "Rolling Stone", Briana Hiatta dołączyli Tomás Mier, Brittany Spanos oraz Rob Sheffield.

Od "Blurred Lines" do "Twinkle Twinkle Little Bitch", przyglądamy się najgorszym piosenkom w historii - jednocześnie zastanawiając się, czy naprawdę możemy być pewni listy "najgorszych piosenek" w 2022 roku, kiedy kanon i nasze własne gusta są stale przewartościowywane

- czytamy w opisie.

Każdy z dziennikarzy przedstawił kolejno swoje typy na najgorszy utwór. Na liście znalazły się zarówno nowinki promowane przez platformę TikTok, jak i legendarne evergreeny. Wśród utworów znalazło się między innymi "Wild World" Cata Stevensa, "Joey" Boba Dylana, "One of These Nights" The Eagles i "Come Sail Away" grupy Styx. Nominowani zostali także Meghan Trainor z utworem "All About That Bass" oraz "I Love It" Kanye Westa i Lil Pump.

Wspomniano również o "Twinkle Twinkle Little Bitch" Leah Kate. Zdaniem dziennikarzy jest to przykład, że nie ważne, co się nagra, bo liczy się popularność.

Zły gust jest ponadczasowy

- skwitował Rob Sheffield.

Zdaniem rozmówców najdłuższą tradycję złych kompozycji ma muzyka pop, a kiepskie piosenki łatwo stają się przebojami, bo szybko "wpadają w ucho".

