Najlepiej sprzedającym się albumem rockowym w USA jest krążek... Miley Cyrus

Miley Cyrus zdobyła 1. miejsce na liście sprzedaży rockowych albumów

Miley Cyrus postanowiła rozwalić swój wizerunek gwiazdki pop za pomocą albumu "Plastic Hearts". A przynajmniej takie mamy wrażenie, bo jej nowy krążek zadebiutował na szczycie zestawienia najlepiej sprzedających się albumów rockowych ostatniego tygodnia.

"Plastic Hearts" to 7. album Miley Cyrus. Sprzedał się w ilości ponad 60 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu. To oznacza, że jest 4. artystką solową, która miała okazję zdobyć 1. miejsce na Billboard Rock Charts w 2020 roku. Innymi wokalistkami były Fiona Apple, Hayley Williams oraz Alanis Morrissette. Jak podaje Billboard, to pierwsza taka sytuacja od 2012 roku.

Po drodze Cyrus pokonała m.in. "Power Up" AC/DC, które było na szczycie zestawienia przez ostatnie 2 tygodnie, a także Smashing Pumpkins z ich nowym krążkiem "CYR". Ten zadebiutował dopiero na 10. miejscu zestawienia. Daleko w tyle zadebiutował album z coverami "No Fun Mondays" od Billie Joe Armstrong. Pozostałe krążki w zestawieniu to albo stare albumy, albo różnego rodzaju kompilacje.

Krążek "Plastic Hearts" zadebiutował 27 listopada 2020 roku i jak stwierdziła sama zainteresowana, inspirowany był twórczością Britney Spears i Metalliki. Na albumie gościnnie pojawili się tacy artyści, jak Stevie Nicks, Billy Idol i Joan Jett. Cyrus postanowiła również nagrać covery "Heart of Glass" zespołu Blondie, czy "Zombie" The Cranberries.