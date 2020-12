Najlepsza płyta metalowa 2020 według czytelników Antyradio.pl [WYNIKI SONDY]

Koniec 2020 roku już za kilka dni. Powiedzieć, że to nie były najlepsze miesiące dla branży muzycznej, to jak nic nie powiedzieć. Koronawirus dał w kość artystom, ekipom technicznym, klubom, promotorom i każdemu, kto brał udział w organizacji eventów nie tylko kulturalnych.

Wraz z końcem 2020 roku rzeczywistość zaczyna się powoli zmieniać. Miejmy nadzieję, że nowe rozwiązania ułatwią nam powrót do normalności i przywrócą także wytęsknione koncerty. Póki co pozostaje nam słuchanie muzyki w zaciszu domowym, a tej w 2020 roku nie brakowało. Artyści w ramach przymusowego urlopu znacznie chętniej zamykali się w studiach nagraniowych i pracowali nad nowym materiałem i odkładanymi od lat projektami.

Najlepsza płyta metalowa 2020 według czytelników Antyradio.pl

Przez ostatnie 3 tygodnie mogliście głosować na swoją ulubioną płytę metalową 2020 roku. Wcześniej wybraliście najlepszy krążek rockowy ostatnich 12 miesięcy. Zaproponowaliśmy Wam niemal 50 pozycji, na które mogliście oddać swój głos. Podobnie jak w poprzedniej sondzie - żaden wybrany przez nas artysta nie pozostał bez Waszego wsparcia, co bardzo nas cieszy.

Tylko trzem wykonawcom udało się zdobyć powyżej 100 Waszych głosów. Najlepszą płytą metalową 2020 według Was jest "Solitude in Madness" Vadera. Drugie miejsce zajęła grupa Powerwolf i ich album "Best of the Blessed". Brąz wędruje natomiast do Marilyna Mansona i "We Are Chaos".

Całkiem nieźle w głosowaniu poradziły sobie także płyty gigantów metalu - "Titans of Creation" Testament oraz "Genesis XIX" Sodom. Oprócz tego spodobał się Wam także najnowszy krążek Paradise Lost "Obsidian".

Najlepsza płyta metalowa 2020 roku. Wyniki sondy

Wkrótce możecie spodziewać się naszego podsumowania roku, które być może będzie nieco odbiegać od Waszych wyborów. Póki co jednak zapoznajcie się ze szczegółowymi wynikami sondy.