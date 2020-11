Najlepsza płyta rockowa 2020. Wybierz swojego faworyta i zagłosuj [SONDA]

Rok 2020, ku uciesze chyba nas wszystkich, zbliża się ku końcowi. Pora rozpocząć podsumowania minionych 12 miesięcy. Najlepszego koncertu 2020 raczej nie wybierzemy, bo nie do końca jest z czego, ale chociaż wokół nas waliło się i paliło, to nowości płytowe na szczęście ukazywały się regularnie. Zanim zaprezentujemy Wam naszych faworytów, chcielibyśmy poznać Waszych ulubieńców. Zagłosujcie poniżej na kandydata do tytułu Najlepszej rockowej płyty 2020.

Najlepsza płyta rockowa 2020. SONDA

2020 rok to powrót prawdziwych dinozaurów rocka. Materiał wydała grupa Deep Purple, Robert Plant, Blue Oyster Cult, Bruce Springsteen, Bob Dylan czy Bon Jovi. Na polskim podwórku również wiele się działo. Solowym materiałem namieszał Kazik, dojrzały i pełen emocji album wydał Artur Rojek, kolejny krążek zaprezentowała także Luxtorpeda, Me And That Man, Maciej Maleńczuk, Krzysztof Zalewski. W mijającym roku zadebiutował także duet Karaś/Rogucki z płytą "Ostatni bastion romantyzmu".

Jedną z najbardziej oczekiwanych premier 2020 roku była zdecydowanie płyta AC/DC "Power Up". Także fani Pearl Jam entuzjastycznie przyjęli krążek "Giganton". Rzutem na taśmę do sondy załapała się nowość "Cyr" od The Smashing Pumpkins.

Z kolei fani neofolku na pewno zanotowali premierę kolejnej płyty King Dude czy Rome. Osoby skłaniające się ku bardziej nowoczesnemu graniu powinny zaś sięgnąć po nowe wydawnictwa Biffy Clyro, Idles czy Algiers.

Chociaż wybór nie jest prosty, zachęcamy do głosowania na Najlepszą rockową 2020 roku poniżej: