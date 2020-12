Najlepsza płyta rockowa 2020 według czytelników Antyradio.pl [WYNIKI SONDY]

Do końca 2020 roku został niecały miesiąc. To najwyższa pora opublikować nasze (a właściwie Wasze) pierwsze muzyczne podsumowanie. Minione 12 miesięcy zaowocowały wieloma świetnymi albumami. Nie zabrakło także rockowych nowości.

27 listopada poprosiliśmy Was o zagłosowanie na Wasze ulubione albumy rockowe, które ukazały się 2020 roku. Przez 11 dni wybieraliście z aż 32 pozycji. Lista zawierała zarówno bardzo głośne premiery takie jak wielki powrót AC/DC, jak i znacznie mniej popularne krążki, którym również nie brakowało rockowego klimatu np. najnowszy album King Dude.

Najlepsza rockowa płyta 2020 według czytelników Antyradio.pl

Co ciekawe, Wasze głosy rozłożyły się na wszystkich kandydatów! Żadna z płyt nie została bez wsparcia i cennych kliknięć. Bezapelacyjnie jednak wygrała najnowsza płyta AC/DC "Power Up", na którą oddaliście 568 głosów. Drugie miejsce wędruje do "Zarazy" Kazika, która otrzymała 261 głosów. Na brązowy medal zasłużył album Deep Purple "Whoosh!". Jednak niemal tyle samo głosów oddaliście także na "Anno Domini MMXX" Luxtorpedy oraz "Giganton" Pearl Jamu.

Jeśli chcecie zagłosować w kolejnej sondzie podsumowującej 2020 rok, śledźcie uważnie naszą stronę. Wkrótce opublikujemy kolejne głosowanie - tym razem będziecie mogli wybrać Najlepszą metalową płytę 2020.

Najlepsza rockowa płyta 2020. WYNIKI SONDY