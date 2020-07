Najnowsza płyta Metalliki dostępna w polskich sklepach. Gdzie można zamówić "S&M2"?

Wspólne występy Metalliki i orkiestry symfonicznej z San Francisco z 6 i 8 września 2019 były historyczne na wielu poziomach. Było to nie tylko wielkie otwarcie Chase Center w SF, ale także pierwsze spotkanie zespołu z Symphony od 1999 roku, jak również pierwsze w historii wykonanie nowych utworów Metalliki nagranych po wydaniu pierwszej części "S&M” w symfonicznych aranżacjach.

"S&M2" dostępna w polskich sklepach. Gdzie zamówić?

Na wyprzedanych występach pojawiło się 40 tysięcy fanów z niemal 70 krajów. Media rozpływały się nad imprezą:

" Ta grupa potwierdziła, że nie ma rzeczy niemożliwych - "Rolling Stone” Buzującą z podekscytowania atmosfera - Variety To będzie koncert, o którym fani będą opowiadali przez kolejne dekady - Mercury News "

Od 28 sierpnia każdy będzie mógł doświadczyć "S&M2” w domowym zaciszu. Wydawnictwo będzie dostępne w rozmaitych formatach, w tym 4LP, 2CD, DVD i Blu-ray oraz limitowanym boksie kolorowych 4LP + 2CD + Blu-ray z nutami, kostkami do gitary oraz plakatem.

"S&M2" zostanie wydane w aż 10 różnych wersjach. Do niedawna preorder był możliwy wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony Metalliki. Aktualnie kilka wersji płyty do kupienia w przedsprzedaży oferuje Empik, EMP-Shop czy Libistro.pl. Pamiątkowe koszulki "After Party" z koncertu oferuje natomiast sklep Muziker.pl. Okazji można też poszukać na Allegro pamiętając o rozsądnym zakupie u sprawdzonych sprzedawców.

"S&M2” to przełomowe wydawnictwo w dorobku Metalliki, zarówno pod względem dźwiękowym, jak i wizualnym. Za produkcję odpowiadają Greg Fidelman, James Hetfield oraz Lars Ulrich. Słynna orkiestra symfoniczna wystąpiła pod batutą Edwina Outwatera, kierowana przez legendarnego muzycznego dyrektora Michaela Tilsona. Za montaż odpowiada Joe Hutching ("Through The Never”). W porównaniu z wersją, która była wyświetlana w kinach w październiku 2019, audio i wizuale zostały przeniesione na zupełnie nowy poziom.

Singlami promującymi wydawnictwo "S&M2” są "All Within My Hands” oraz "Nothing Else Matters”.