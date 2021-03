Ach te dzieci, wcale nie są niewinne, jak się może wydawać! Okazuje się, że zamiast grać w piłkę na podwórku, wolą uczyć się gry na gitarze czy perkusji. Pewien nastolatek, który jednocześnie śpiewa i gra na bębnach wziął udział w dziecięcym talent show i spodobał się wszystkim jurorom. Jeden z nich stwierdził, że to nowy Phil Collins!

Oto nowy Phil Collins! Nastolatek jednocześnie zaśpiewał i zagrał na perkusji cover Guano Apes w dziecięcym talent show [WIDEO]

15-letni Joshua wziął udział w niemieckiej edycji talent show The Voice Kids i wykonał hit Guano Apes "Open Your Eyes". Chłopak ma własną kapelę, w której jest wokalistą i gra jednocześnie również na perkusji. Bardzo stresował się przed występem, ale jego cover bardzo spodobał się wszystkim jurorom, którzy odwrócili się, by zobaczyć chłopaka w akcji. Dzięki temu 15-latek przeszedł do kolejnego etapu konkursu.

Oglądaj

W niemieckiej edycji talent show The Voice Kids dopuszczono zespoły, dzięki czemu mamy w tym programie sporo rocka. Pewne dziecięce trio zagrało cover RATM, inna zaś kapela wykonała The Ramones. Rockowe covery w wykonaniu dzieciaków bardzo przypadły do gustu jurorom i publiczności. Dobrze wiedzieć, że rośnie kolejne pokolenie, które kocha mocne brzmienia i chce grać rocka.