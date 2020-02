Nastolatka zachwyca coverami gwiazd metalu. Zobacz jej wykonania hitów na perkusji

Brooke to właścicielka kanału Brooke C, który założyła w 2014 roku mając zaledwie 10 lat. Dziewczyna gra na perkusji i prezentuje na YouTubie swoje wyjątkowe zdolności. Co ciekawe, artystka upodobała sobie ciężkie brzmienia, a większość jej coverów to utwory znanych metalowych kapel.

16-letnia perkusistka w coverach gwiazd metalu

Brooke ma już 16 lat i niezły gust muzyczny. Dziewczyna opublikowała już covery takich formacji jak Queen, Jinjer, Tool czy Trivium. W związku z niedawną śmiercią perkusisty Rush, Neila Pearta na jej kanale znajdziemy także tribute w postaci "The Spirit of Radio".

Najświeższy perkusyjny cover Brooke to utwór "Karma" grupy Sevendust. Popisy nastolatki możecie obejrzeć na nagraniu poniżej:

"Karma" to utwór pochodzacy z płyty "Cold Day Memory". Sevendust wydał materiał w 2010 i zadebiutował z nim na 12. miejscu listy Billboard 200.

Zobacz też: 15 coverów popularniejszych od oryginałów