Natalia Przybysz postanowiła zinterpretować niezaśpiewane dotąd teksty Kory z Maanamu. Wokalistka podzieliła się utworem ''Oko Cyklonu'', który zapowiada nadchodzący album ''Zaczynam się od miłości''. Jak Przybysz zinterpretowała tekst Kory?

Natalia Przybysz interpretuje teksty Kory. Posłuchajcie singla ''Oko Cyklonu'' [WIDEO]

''Oko Cyklonu'' to pierwszy singiel, zapowiadający album ''Zaczynam się od miłości''. Autorką teledysku jest Silvia Pogoda, z którą Natalia Przybysz miała okazję współpracować przy teledyskach do ''Ciepłego wiatru'', ''Kochamy się źle'' i sesji zdjęciowej do płyty ''Jak malować ogień''.

Oglądaj

Płyta ''Zaczynam się od miłości'' ukaże się wiosną 2022 roku, a jej tytuł stanowi parafrazę zbioru tekstów Kory wydanych w formie książki pt. ''Miłość zaczyna się od Miłości''. Pomysł na album zrodził się podczas spotkania Natalii Przybysz i Kamila Sipowicza. Spadkobierca dorobku Kory powierzył Natalii zebrane i niewydane dotąd w formie piosenek teksty legendy polskiej sceny muzycznej.

Kamil Sipowicz tak wypowiedział się na temat tego projektu;

Wydałem książkę z ostatnich zapisków Kory „Miłość zaczyna się od miłości” po to, by Artyści czerpali z tekstów Kory i je śpiewali. Kora była osobą wrażliwą. Natalia jest osobą czułą, która w niezwykły sposób interpretuje napisane przez Korę teksty. Pierwszy raz utwór „Oko Cyklonu” usłyszeliśmy wspólnie z przyjaciółmi i fanami Kory w Biżowie – miejscu, w którym Kora mieszkała i zmarła. Natalia zadzwoniła gdy siedzieliśmy w noc księżycową przy ognisku w Bliżowie, przez telefon odsłuchaliśmy nagranie. Nastąpiło mistyczne połączenie Natalii z Korą. Powstała piękna piosenka o wspaniałym tytule „Oko Cyklonu”. W oku cyklonu jest spokojnie, gdy na zewnątrz dzieje się chaos.

Na krążku znajdą się zarówno utwory będące interpretacją tekstów Kory, jak i autorskie piosenki Natalii – inspirowane pracą nad projektem.