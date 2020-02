Naukowcy zbadali, kto jest najlepszym wokalistą wszech czasów. Do jakich wniosków doszli?

Przedmiotami badań naukowców nie zawsze są sposoby zapobiegania czy leczenia chorób, ułatwienia nam życia czy tworzenia nowych rozwiązań technologicznych. Badacze często zajmują się także tematami o wiele nam bliższymi. Wśród nich znajdują się zagadnienia muzyczne brane na tapet coraz częściej.

Kto jest najlepszym wokalistą wszech czasów według nauki?

Tym razem naukowcy z z Austrii, Czech i Szwecji we współpracy z czeskim uniwersytetem Palacký Olomouc postanowili znaleźć najwybitniejszego wokalistę wszech czasów. Tytuł przypadł Freddiemu Mercury'emu po tym, jak badacze przeanalizowali głos gwiazdy rocka na podstawie jego nagrań i wywiadów.

Po latach od śmierci wokalista Queen został on uznany przez naukowców za piosenkarza wszech czasów. Badanie dotyczyło sześciu wywiadów, 21 nagrań głosu Freddiego a cappella. Ponadto do badań zaangażowano wokalistę, który miał imitować barwę wokalisty Queen. Jego śpiew sfilmowała kamera, rejestrując 4 tysiące klatek na sekundę.

Okazało się, że muzyk nie odbiegał głosem od "statystycznego" dorosłego człowieka. To, co faktycznie wyróżniało Mercury'ego to bardzo wysokie vibrato sięgające 7,0 Hz oraz umiejętność wykorzystania techniki subharmonii. Jest to odmiana śpiewu gardłowego, która poszerza zakres możliwych do wydobycia z gardła dźwięków.

Co ciekawe, zespół naukowców podaje, że Mercury był barytonem, który śpiewał tenorem i miał ogromne umiejętności kontrolowania głosu. Ze względu na gatunek muzyczny, którym się zajmował nie godził się na śpiewanie barytonowe ze strachu, że fani go nie rozpoznają. Badacze w swojej analizie stwierdzili również, że nie są w stanie potwierdzić czy wokalista dysponował głosem czeterooktawowym czy nie.

