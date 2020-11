Niemieccy naukowcy postanowili przeprowadzić badania, by sprawdzić, jakie jest zagrożenie zarażenia się koronawirusem na koncertach. W eksperymencie wzięło udział 1500 zdrowych osób w przedziale wiekowym 18-50, którzy bawili się na 3 koncertach Tima Bendzko. Pierwszy występ miał być symulacją eventów przed pandemią. Podczas drugiego koncertu wprowadzono nakaz mycia rąk oraz dystans społeczny, natomiast w czasie trzeciego występu ograniczono liczbę uczestników o połowę, zaś każdy słuchacz stał od siebie w odległości 1,5 metrów. Jak prezentują się wyniki badań?

Czy decyzja o odwołaniu imprez ma sens? Naukowcy zbadali zagrożenie zakażenia się koronawirusem na koncertach

Jak podaje The New York Times, naukowcy doszli do wniosku, że zagrożenie zarażenia się koronawirusem na koncertach jest bardzo niskie, gdy na koncercie jest dobra wentylacja, przestrzegane są zasady higieny oraz ograniczona jest liczba widzów. Doktor Michael Gekle stwierdził:

" Nie ma żadnego argumentu, by tego typu koncerty miały się nie odbywać. Ryzyko zakażenia jest bardzo niskie. "

Czy zakaz organizowania imprez masowych jest słuszny? Tak Nie Nie mam zdania

Jednocześnie warto zauważyć, że badania nie zostały powtórzone i oczywiście w prawdziwym życiu nie uda się odtworzyć takich samych warunków jak podczas eksperymentu. Wystarczy chociażby wspomnieć o osobach, które zdejmują maseczki podczas koncertów, by czegoś się napić i często długo nie zakładają maski.

Podczas badania naukowcy używali fluorescencyjnych środków dezynfekujących do sprawdzenia, które z powierzchni były najczęściej dotykane przez publiczność. Badacze stwierdzili, że do największej liczby kontaktów dochodziło podczas wejścia do budynku, wizyt w toalecie oraz przy stoiskach z jedzeniem.

Naukowcy zatem proponują, by organizatorzy koncertów zainwestowali w nowy system wentylacji, wprowadzili nakaz noszenia masek oraz stworzyli kilka wejść na teren imprezy. Co więcej należy wprowadzić przerwy na posiłki oraz specjalne miejsca, by spożywać napoje na siedząco.

Zobacz także: Ten kombinezon ochroni Cię przed koronawirusem na festiwalu. Czy to przyszłość branży koncertowej?