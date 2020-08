Naukowcy zorganizowali koncerty, by zbadać, jak rozprzestrzenia się koronawirus

Jak podaje BBC.com, niemieccy naukowcy postanowili zorganizować 3 koncerty jednego dnia, by zbadać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa podczas masowych imprez. W eksperymencie wzięło udział 1500 zdrowych osób w przedziale wiekowym 18-50. Była to tylko 1/3 liczby uczestników, którzy mieli wziąć udział w badaniu. Mimo to, naukowcy z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze są zadowoleni z przebiegu eksperymentu.

Koronawirus: Naukowcy badają, jak rozprzestrzenia się COVID-19 na koncertach

Na koncertach wystąpił Tim Bendzko, zaś samo badanie nazwano Restart-19. Pierwszy występ miał być symulacją koncertów przed pandemią - na evencie nie wprowadzono żadnych obostrzeń. Podczas drugiego koncertu wprowadzono dystans społeczny oraz nakaz mycia rąk, natomiast w czasie trzeciego show ograniczono liczbę uczestników o połowę i każda osoba stała od siebie w odległości 1,5 metrów.

Wszyscy uczestnicy badań przeszli testy na koronawirusa, otrzymali również maski. Naukowcy używali fluorescencyjnych środków dezynfekujących do sprawdzenia, które z powierzchni były najczęściej dotykane przez publiczność.

Tęsknisz za koncertami? Tak, bardzo! Nie Wszystko mi jedno...

Wyniki badań poznamy jesienią. Projekt otrzymał 990 000 euro dofinansowania, by zbadań jak przemysł rozrywkowy wpływa na rozwój pandemii. Jak wiadomo, nadal w wielu państwach obowiązuje zakaz imprez masowych, na czym tracą organizatorzy oraz muzycy. Dlatego badanie niemieckich naukowców ma pomóc w znalezieniu sposobu na walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa na koncertach i innych imprezach.

Zobacz także: Bramki dezynfekujące na koncertach? Tak mogą wyglądać wydarzenia muzyczne w przyszłości