Nergal chwali księdza na Instagramie. "To mój drugi ulubiony duchowny zaraz po Judas Priest"

Powiedzieć, że Adam Nergal Darski nie jest fanem kościoła, to ja nic nie powiedzieć. Muzyk od lat prezentuje w swojej twórczości oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych niechęć do tej instytucji. Równie często krytykuje zachowania księży czy dewotów.

Jednak w każdej społeczności, nawet tej najmniej przez nas lubianej znajdą się osoby, z którymi możliwa jest dyskusja i kompromis. Fanem dialogu w kościele katolickim jest chociażby obecny papież Franciszek, który często reprezentuje kontrowersyjne dla innych duchownych poglądy. Nieco mniej konserwatywne podejście do wiary prezentują także księża, którzy od lat odwiedzają Kostrzyn nad Odrą w ramach projektu Przystanek Jezus. Dobrym przykładem otwartości w kościele katolickim jest też zmarły w 2016 roku ksiądz Jan Adam Kaczkowski.

Także Darski zauważa w kościele osoby, które są godne naśladowania oraz jego sympatii. Muzyk umieścił właśnie wpis na Instagramie ze swojej pierwszej od miesięcy wycieczki do kina.

Nergal wybrał się do Kina Muranów na film o księdzu Adamie Bonieckim. Pewnie wielu jego fanów zdziwi podpis zdjęcia, który brzmi:

Wybrałem się do kina pierwszy raz od rozpoczęcia pandemii. Niemal zapomniałem jak kocham to robić. Tak czy inaczej, Adam Boniecki to mój drugi ulubiony ksiądz zaraz po Judas Priest. Zaskoczeni? Obejrzyjcie jego biografię i wtedy sami zrozumiecie, jak przyzwoitą i mądrą jest osobą. "