Nergal jest bardzo aktywny w social mediach i często umieszcza treści, które szokują - m.in. skrytykował majowe wybory prezydenckie umieszczając zdjęcie trumny. Nie brakuje też prywatnych zdjęć lidera grupy Behemoth, jak chociażby fotografii z czasów jego walki z białaczką. Tym razem jednak muzyk postanowił podzielić się zabawną przeróbką swojego zdjęcia.

Nergal i Till Lindemann jako kobiety? Lider Behemotha udostępnił ciekawe zdjęcia

Zauważyliście, że ostatnio w sieci pojawiło się wiele przeróbek zdjęć, na których mężczyźni wyglądają jak kobiety? Nergal udostępnił właśnie taką fotografię chwaląc się, jak wyglądałby w damskiej wersji. Obok jego fotografii pojawił się również Till Lindemann, Tobias Forge i Corey Taylor.

Który muzyk najlepiej wygląda jako kobieta? :) Nergal Till Lindemann Tobias Forge Corey Taylor

Nergal obecnie pracuje nad nowym albumem Behemotha, który ma się ukazać w 2021 roku. W międzyczasie 29 maja 2020 pojawiła się EP-ka zespołu, na której znalazł się cover The Cure "A Forest". Oprócz studyjnej wersji kawałka, na płycie znajdziemy też wersję live kompozycji oraz dwa niepublikowane wcześniej utwory Behemotha nagrane w trakcie prac nad "I Loved You At Your Darkest".

Zobacz także: Fani Behemotha nazwali syna Nergal. Drugie imię wypadło dość przewrotnie