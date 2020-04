10 maja 2020 mają odbyć się wybory prezydenckie i większość osób uważa, że jest to nieodpowiedni termin ze względu na pandemię koronawirusa. Rząd wprowadził kolejne ograniczenia, by walczyć z koronawirusem, m.in. zmniejszenie osób w sklepie czy zamknięcie sklepów budowlanych w weekendy. W związku z tym pojawiają się głosy, by również przełożyć wybory prezydenckie, bowiem większość osób woli zostać w domu, niż się narażać i iść do punktów wyborczych. Sprawę skomentował Nergal, który podzielił się kontrowersyjną grafiką na Instagramie.

Nergal krytykuje majowe wybory prezydenckie. Pokazał zdjęcie trumny

Frontman udostępnił zdjęcie trumny z wyciętym znakiem krzyża i ręką, która wrzuca kartę do środka trumny. Oczywiście grafika nawiązuje do nadchodzących wyborów. Nergal postanowił napisać post po angielsku i poinformować zagranicznych fanów o całej sytuacji:

" Polska partia rządząca PIS naciska, aby wybory prezydenckie, zaplanowane na początek maja, odbyły się planowo. Osobiście mam raczej nieentuzjastyczną opinię na temat polskiego rządu i jego działań, ale również opozycja sugeruje, by przełożyć wybory. Gdy opadnie kurz, wszyscy możemy pójść głosować bez narażania naszego zdrowia i życia... co uważam, że jest rozsądne. Dlaczego prezydent Polski i rządząca partia chcą przeprowadzić wybory za wszelką cenę? "

Nergal obecnie skupił się na swoim projekcie Me And That Man. 27 marca 2020 ukazał się 2. krążek formacji zatytułowany "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1". Na krążku pojawiło się wielu wyjątkowych gości, m.in. Corey Taylora ze Slipknota, Brent Hinds z Mastodon czy Matt Heafy z Trivium.

