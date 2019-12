Nergal nagra świąteczną piosenkę? Co szykuje lider Behemoth na 20 grudnia?

Adam Nergal Darski po raz kolejny udowadnia, że nie obchodzą go krytyczne komentarze ze strony mediów, swoich przeciwników, a nawet fanów. Muzyk postanowił znów udostępnić wpis w social mediach, który wywoła lawinę komentarzy i zarzutów o wymuszaniu atencji.

Nergal nagra świąteczną piosenkę?

Lider Behemotha opublikował na swoim Instagramie zdjęcie w kominiarce z Matką Boską na ramieniu i napisem "f*ck" nad głową. Dodatkowo umieścił charakterystyczny dla siebie, prowokacyjny opis zdjęcia:

" Hoł, hoł, hoł! Co tam świecie? przychodzę do Was z pytaniem... ilu z Was przestałoby obserwować mój profil, gdybym wydał piosenkę świąteczną 20 grudnia? To poważne pytanie. Nie jestem religijną osobą, wręcz przeciwnie, jeśli mam być szczery, ale chciałbym złożyć w jakiś sposób hołd tej chrześcijańskiej tradycji... jakieś rady? "

Me And That Man na 9 koncertach w Polsce

Nergal już wkrótce uda się w trasę ze swoim projektem Me And That Man. Formacja powróci na sceny polskich klubów w odświeżonym składzie oraz z nową muzyką. Grupa zagra w kwietniu 2020 roku we Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Toruniu, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gostyniu i Katowicach.

Zobacz też: Nergal przez lata był stalkowany: Kobieta uporczywie mnie nękała, ubliżała mnie i moim bliskim