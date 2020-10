Nergal nagrał wspólne wideo z Piaskiem. Fani: Będzie płyta?

Adam Nergal Darski od momentu decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce wypowiedział się na temat polskich protestów już wielokrotnie. Dziś (piątek 30 października) na ulice Warszawy mają wyjść manifestujący z całego kraju. Muzyk wraz z Andrzejem Piasecznym namawiają do wzięcia udziału w Strajku Kobiet.

Nergal i Piasek nagrali wspólne wideo

Lider grupy Behemoth bardzo często komentuje sytuację w Polsce za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że nie należy do wyborców obecnej władzy, co podkreślał już wielokrotnie. Kiedy Strajk Kobiet wyszedł na ulicę, muzyk od razu poparł postulaty manifestujących. Okazuje się, że jego zdanie popiera także Andrzej Piaseczny, z którym metalowiec spotkał się przy okazji nagrywania programu "The Voice of Poland".

Nergal i Piasek zachęcają do strajkowania

Artyści podkreślili w nagraniu, że 30 października będzie bardzo ważnym dniem dla Polski. Zaapelowali, żeby wszyscy Polacy dołączyli się do strajku.

" Dołączcie do nas kobiety, dziewczyny, mężczyźni, chłopaki. Wszyscy. Liczymy na was. Bądźmy razem w Warszawie. "

Oczywiście pod postem Nergala nie obyło się bez złośliwych komentarzy. Fani zaczęli nawet podejrzewać, że Darski planuje wspólną płytę z Piaskiem, który NIECO odbiega od stylistyki metalowca.

Kupilibyście wspólną płytę Nergala i Piaska? Nie Oczywiście! Jeszcze czego

W przekazie muzyków jednak chodzi o jedno - walkę o wolny wybór kobiet, co podkreślają we wpisie.