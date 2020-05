Nergal nagrał z byłym gitarzystą grupy Venom cover "Satanachist" [WIDEO]

Co robią muzycy podczas kwarantanny? Niektórzy rozwijają swoje ukryte talenty, gotują od rana do wieczora, czytają zaległe książki czy uprawiają sport. Kwarantanna to też dobry czas, by tworzyć nowe piosenki i nagrywać covery z innymi muzykami. Dzięki technologii artyści mogą połączyć się ze sobą mimo dzielących ich odległości i stworzyć coś razem. Tak postanowił zrobić były gitarzysta grupy Venom, Jeff ‘Mantas’ Dunn, który zaprosił do współpracy Nergala.

Nergal z byłym gitarzystą grupy Venom nagrał cover "Satanachist" [WIDEO]

Muzycy podczas domowej kwarantanny nagrali nową wersję piosenki "Satanachist" z repertuaru Venoma. Kawałek oryginalnie pojawił się na czwartej płycie zatytułowanej "Possessed". Posłuchajcie, jak wypadł ten cover:

Jak oceniasz cover piosenki grupy Venom? Jest moc! Takie sobie Nie mam zdania

