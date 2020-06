Nergal zdradził, że Behemoth pracuje właśnie nad nowym studyjnym krążkiem, który stanie się następcą płyty "I Loved You At Your Darkest" z 2018 roku. Wiadomo już, że nowa płyta Behemotha ukaże się w 2021 roku. Chociaż praca nad albumem dopiero nabiera tempa, to lider zespołu już intensywnie myśli nad tym materiałem.

Nergal o nowej płycie Behemotha: Nie chcę przytłaczać ludzi muzyką

Jaka będzie nowa płyta Behemotha? W wywiadzie dla Knotfest.com, Nergal wyznał, że nadchodzące wydawnictwo wcale nie będzie takie długie:

" Mam taką wizję, że następny album Behemotha nie powinien być dłuższy niż 40 minut. Takie mam odczucie, nie potrafię tego wyjaśnić. Mamy fragmenty muzyki, nie są to skończone piosenki. Nie zamierzam nagrywać płyty z materiałem trwających 50-60 minut, nie chcę przytłaczać ludzi taką muzyką. "

Czekając na nowe studyjne wydawnictwo Behemotha, możemy sięgnąć po najnowszą EP-kę zespołu, która ukazała się 29 maja 2020. Na minialbumie pojawił się cover The Cure "A Forest". Oprócz studyjnej wersji kawałka, na płycie znajdziemy też wersję live kompozycji oraz dwa niepublikowane wcześniej utwory Behemotha nagrane w trakcie prac nad "I Loved You At Your Darkest".

