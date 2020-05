Nergal o wykorzystaniu swojego wizerunku w dokumencie o pedofilli "Wyciągnę konsekwencje"

20 maja 2020 na TVP pokazało dokument "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego. W filmie poruszono temat afery w klubie Zatoka Sztuki w Sopocie, w którym miało dochodzić do molestowania nastolatek.

Nergal pojawił się w dokumencie "Nic się nie stało". Muzyk chce wyciągnąć konsekwencje

Po emicji dokumentu, doszło do debaty, podczas której twórca dokumentu oskarżył wiele znanych osobowości z polskiego show-biznesu o odwiedzanie klubu, w którym miało dojść do pedofilii. Sporo gwiazd szybko skomentowało sprawę w swoich social mediach, m.in. Kuba Wojewódzki postanowił podać do sądu Latkowskiego i TVP. Reżyser "Nic się nie stało" pokazał w dokumencie Nergala, który bawił się w klubie. Lider Behemotha nie przemilczał sprawy.

Nergal udostępnił kadr z filmu "Nic się nie stało", w którym został pokazany jak bawi się w Zatoce Sztuki i wyznał, że nie ma nic wspólnego z aferą kryminalną w sopockim klubie. Co więcej, Nergal zamierza wyciągnąć konsekwencje.

W dokumencie pokazano również Natalia Siwiec, Radosław Majdan, którzy również wydali oświadczenia tłumacząc, że nie mają nic wspólnego z aferą w Zatoce Sztuki.