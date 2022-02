Nergal nie byłby sobą, gdyby nie szokował. Zdjęcia z butem na obrazie Matki Boskiej, nagie fotografie to nic nowego na instagramowym koncie lidera Behemotha. Nergal ponownie pokazał się nago i wywołał sensację. W końcu to Nergal...

Nergal pokazał nagie zdjęcie. Internauci: " Tego ku*wa się nieodzobaczy" [FOTO]

W jakim celu Nergal wrzucił takie zdjęcie - nie wiadomo, ale narobił sporo szumu w sieci i zapewne o to mu właśnie chodziło. Na fotografii widać nagiego muzyka, który stoi przy szybie w saunie. Internauci zaczęli żartować, że Nergal "ma parcie na szkło" i tego zdjęcia się "nieodzobaczy". Cel został osiągnięty - zdjęcie ma już ponad 22 tys. polubień i 400 komentarzy, co w porównaniu do pozostałych jego zdjęć jest naprawdę sporym wynikiem.

Nergal obecnie promuje najnowszą płytę projektu Me and That Man "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2". Album uplasował się na 7. pozycji na oficjalnej liście sprzedaży OLiS, a wersja LP znalazła się na drugim miejscu. W styczniu 2022 odbyła się trasa koncertowa promująca ten krążek.