Nergal ponownie oskarżony. Muzykowi zarzuca się obrazę uczuć religijnych czterech osób

Lider grupy Behemoth może pochwalić się już całkiem pokaźną kolekcją pozwów, które zebrał w swojej karierze. Chęć ukarania muzyka za kontrowersyjne działania w niektórych kręgach nadal nie maleje. Nergal został już oskarżony o znieważenie polskiego godła, a internetowy odłam lewicowo-anarchistycznej bojówki krytykował artystę za promowanie nazizmu. Okazało się wówczas, że aferę wywołało zdjęcie z planu filmowego.

Profesja Nergala jest szczególnie niezrozumiała i szokująca dla osób wierzących. Muzyk ma na koncie darcie Biblii, czy kontrowersyjne wypowiedzi na temat polskiego duchowieństwa. Granie w ekstremalnej metalowej kapeli łączy się z negacją istnienia Boga oraz sprawia, że Nergal nie tylko nie kryje swoich zastrzeżeń co do sposobu działania religii, wręcz idealnie pasują one do jego wizerunku scenicznego.

Nergal ponownie oskarżony o obrazę uczuć religijnych

Muzyk tak często zabiera głos na tematy religijne i dopuszcza się licznych prowokacji, że niektórzy podejrzewają go o uprawianie w ten sposób przemyślanej strategii marketingowej. Niedawno organizacja Ordo Iuris złożyła zawiadomienie w sprawie oryginalnego złożenia życzeń kobietom z okazji 8 marca przez Nergala. Artysta umieścił wówczas figurkę Jezusa na sztucznym penisie, co nie spodobało się katolickiej organizacji. Sytuacja miała miejsce w 2018 roku.

Nergal znowu obraził uczucia religijne? O co poszło tym razem?

Tym razem śledztwo w nowej sprawie lidera Behemoth wszczęto po zawiadomieniach od przedstawicieli Ordo Iuris i Towarzystwa Patriotycznego. Prok. Aleksandra Skrzyniarz poinformowała PAP, że 1 lutego br. do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko muzykowi. Jak wyjaśnia prokurator:

Adam D. oskarżony jest o to, że w dniu 25 września 2019 r., działając za pośrednictwem sieci Internet, znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej, w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczonym w miejscu twarzy wskazanej postaci obutej nogi, które to zdjęcie opisał "on the set", co w tłumaczeniu oznacza "na planie", czym obraził uczucia religijne czterech osób.

Jeśli chcecie sobie przypomnieć, o jaki wpis Nergala chodzi, pisaliśmy o nim wcześniej TUTAJ.

Prokuratura powołała biegłego z zakresu religioznawstwa. Wydał on jednoznaczną opinię, że "stąpanie butem po obrazie Matki Bożej stanowi obrazę uczuć religijnych".

Jak donosi PAP, Nergal w toku śledztwa nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień.