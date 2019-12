Nergal prosi o pomoc fanów w ponownym wydaniu wczesnych albumów Behemotha

Grupa Behemoth cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Album "The Satanist" został wybrany przez zagraniczne media muzyczne metalową płytą dekady, a na koncerty ekipy Nergala przychodzi coraz większa liczba fanów. Muzycy nie planują w najbliższej przyszłości wydania nowego materiału, jednak pamiętają o swoich wielbicielach.

Nergal prosi o pomoc fanów ponownym wydaniu płyt Behemotha

Aktywny w mediach społecznościowych lider zespołu, Nergal poinformował swoich obserwujących, że w maju 2020 roku Behemoth wyda wznowienia swoich starych płyt. Przygotowania do wypuszczenia wydawnictw na rynek idą pełną parą. Darski pochwalił się, że znalazł w swoich zbiorach prawdziwy skarb.

" Wydawało mi się, że te taśmy już dawno pożarł czas i kurz, jednak natknąłem się na prawdziwy skarb! Nagrania z jednym z moich garażowych zespołów Centaur. Graliśmy wtedy black death metal. To musiał być 88 lub 89 rok. Jedyne co pamiętam z tej sesji to, że graliśmy utwór pod tytułem "Necromancer". Czekam właśnie na przyjaciela, który przywiezie mi magnetofon, żeby zobaczyć, czy taśma się do czegoś nadaje. "

Muzycy Behemoth chcą umieścić w nowych wydaniach płyt niepublikowane wcześniej, archiwalne, unikalne materiały pochodzące z wczesnych lat 90. W związku z tym Nergal poprosił swoich fanów o pomoc. Nagrał film, w którym zaapelował o nadsyłanie pamiątek, które mogą przydać się muzykom w składaniu wyjątkowych wydawnictw.

Me And That Man na koncertach w Polsce

Behemoth na razie nie zaplanował koncertów w naszym kraju, jednak fani Nergala będą mogli wkrótce ponownie zobaczyć go na scenie. Muzyk w 2020 roku ruszy w trasę koncertową ze swoim projektem Me And That Man. Adam Darski odświeżył skład formacji i zaproponował fanom już dwa single z nadchodzącej płyty grupy. Muzycy pojawią się w dziewięciu miastach w Polsce, a bilety na wydarzenia są już dostępne do nabycia.

