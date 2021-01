Nergal skomentował imprezę urodzinową Piaska. "Używam 'jeb*ć PiS' zamiast 'dzień dobry'"

50. urodziny to jak najbardziej uzasadniony powód do hucznego świętowania. Swoje okrągłe urodziny obchodził niedawno Andrzej Piaseczny, który bawił się w towarzystwie innych gwiazd takich jak Nergal czy Majka Jeżowska. Lider Behemotha często dzieli się swoimi prywatnymi nagraniami w mediach społecznościowych, również w tym przypadku opublikował relację z balangi na Instagramie.

"J*bać Pis" na urodzinach Andrzeja Piasecznego

I wybuchła burza, a imprezę okrzyknięto skandalem roku, chociaż dopiero styczeń. Na nagraniu słychać bowiem skandowanie Piaska, w którym używa wulgaryzmów i niepochlebnych słów w kierunku obecnej władzy. Oświadczenie w sprawie wydała nawet Telewizja Polska, która stoi przed decyzją, czy zatrudnić Piasecznego ponownie jako jurora w popularnych programach emitowanych przez stację.

Po tym jak sieć zalała fala komentarzy na temat tego, co wolno, a czego nie wolno robić dorosłym ludziom podczas imprez urodzinowych, sprawę skomentował Adam Darski. Organizator urodzin Piaska w rozmowie z Wirtualną Polską nie krył swojego zażenowania rozdmuchaniem tematu przez media.

Dla mnie jest to oczywiście g*wnoburza w szklance wody. Jesteśmy ofiarami ery absurdów, zaczynając od polityki, obyczajowości a na kwestiach socjalnych kończąc.

Nergal skomentował imprezę urodzinową Piaska

Darski w rozmowie z WP zadał szereg retorycznych pytań, jeszcze bardziej podkreślając, że nie rozumie, o co całe zamieszanie.

Żeby z kilkusekundowego klipu, na którym kilku dorosłych ludzi bawi się szampańsko z okazji 50. urodzin jednego z nich, robić taki dym? Że co? Że artysta X przeklął? Że artystka Y użyła w żartobliwym tekście słowa "dragi"? Że "j*bać PIS"? Przecież to już niemalże zwrot grzecznościowy!

Lider Behemotha uznał, że popularny zwrot kryjący się często za ośmioma gwiazdkami, zakorzenił się już w życiu Polaków na tyle, że nie powinien szokować.

Jak wchodzę codziennie do lokalnego warzywniaka używam go zamiast "dzień dobry" i w ten sam sposób mi pani z uśmiechem odpowiada.

Darski zaapelował także do widzów TVP. Podkreślił, że każdy artysta to przede wszystkim człowiek i tak należy go traktować.

Drogi elektoracie telewizji reżimowej, wyobraź sobie, że artyści to też ludzie. Zdarza im się kląć, używać dziwnych, czasem niecenzuralnych zwrotów. Lubimy też niektóre używki, a nawet seks! Kto nie przeklina, niech pierwszy rzuci kamień!