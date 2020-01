Nergal śpiewa po polsku w nowym utworze Me And That Man "Męstwo"

Nergal niezależnie od zespołu w jakim się udziela, wie doskonale, czym zaskoczyć swoich słuchaczy. Muzyk opublikował właśnie kolejny singiel z płyty "New Man, New Songs, Same Shit, Vol 1", która będzie miała swoją premierę 27 marca 2020 roku. Tym razem jednak, utwór oraz jego wykonanie są wyjątkowe.

Me And That Man prezentuje utwór "Męstwo"

Kompozycja "Męstwo" to utwór w całości napisany w języku polskim. Co więcej, wykonuje go Nergal, który, jeśli już śpiewał - nie growlował, to zwykle robił to w języku angielskim. Tekst piosenki jest bardzo szczery i osobisty, co zresztą podkreśla sam autor.

" Kiedy nasz perkusista Kuman podesłał mi wersję demo „Męstwa”, od razu mnie trafiło! To bardzo prosta piosenka, co powoduje , że jest całkowicie szczera i autentyczna. To jedyny utwór na nowej płycie, w którym śpiewam ja. W świecie osądów, uprzedzeń i ciągłych zmagań przesłanie tego kawałka jest takie, żeby pozostać na obranym przez siebie kursie i podążać za własną intuicją - oto, co znaczy dla mnie męstwo. "

Teledysk do najnowszego utworu Me And That Man możecie obejrzeć poniżej:

Me And That Man zagra 9 koncertów w Polsce

Me And That Man w odświeżonym składzie, z nową muzyką i energią ruszy w trasę koncertową po Polsce już w kwietniu. Muzycy zagrają w naszym kraju dziewięć koncertów - odwiedzą Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Toruń, Warszawę, Kraków, Poznań, Gostyń i Katowice. Bilety na wydarzenia są już dostępne.

Zobacz też: Adam Nergal Darski wybrał najlepsze albumy rockowe i metalowe 2019 roku