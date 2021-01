Nergal w utworze "Blakk Metal" od Hell-Born. Zespół powraca po 12 latach

W 2020 roku metalowa grupa Hell-Born zapowiedziała nowe wydawnictwo. Krążek mocno zaskoczył i ucieszył fanów formacji oraz środowisko ekstremy. Chociaż grupa nie zawiesiła działalności i funkcjonuje od późnych lat 90., to jej ostatni długogrający album został wydany w 2008 roku.

Nergal w nowym utworze Hell-Born

Po płycie "Darkness" grupa Hell-Born zamilkła, a fani musieli czekać na nowe wydawnictwo kapeli aż 12 lat. Muzycy jeszcze w 2020 roku wydali singiel "Axis of Decay", który zapowiada album "Natas Liah". Wcześniej można było usłyszeć ich kompozycję na dwóch splitach - "KultRock Sound #21" w 2010 roku oraz "Hellbound Hearts" wydanym 9 lat później.

Tym razem formacja udostępniła kolejny utwór z nadchodzącego albumu. Jest to wyczekiwana kompozycja "Blakk Metal", na której słyszymy lidera Behemoth - Adama Nergala Darskiego. To nie pierwszy raz, kiedy lider formacji Hell-Born współpracuje z najpopularniejszym polskim metalowcem. Adam Muraszko znany pod pseudonimem "Baal" rozpoczynał swoją karierę właśnie w Behemoth, w którym grał do 1996 roku.

Hell-Born "Natas Liah". Kiedy premiera?

Najnowsze wydawnictwo Hell-Born, płyta "Natas Liah" ukaże się 26 stycznia 2021 roku pod barwami undergroundowej wytwórni Odium Records. Na krążku znajdzie się 9 kompozycji.

Hell-Born - "Natas Liah". Tracklista: